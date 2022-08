Na 35 jaar einde aan Pleinbioscoop Rotterdam

De Pleinbioscoop in Rotterdam is een van de bekendste Nederlandse openluchtbioscopen. Sinds 1987 vertoont de openluchtbioscoop jaarlijks zowel blockbusters als arthousefilms.

Ook in de coronacrisis was Pleinbioscoop Rotterdam open.

De afgelopen twee jaar was de openluchtbioscoop een van de weinige evenementen die ondanks corona toch konden doorgaan.

Tien dagen voor de start van de Pleinbioscoop in Rotterdam trekt de organisatie de stekker uit de jaarlijks terugkerende openluchtbioscoop. De reden is dat de gemeente Rotterdam de organisatie verplicht om voor 23.00 uur te stoppen in verband met geluidsoverlast voor de omwonenden. Eerder kreeg de Pleinbioscoop een uitzonderingspositie, maar sinds 2019 trekt de gemeente de voorwaarden voor alle evenementen gelijk. Hierdoor moet de Pleinbioscoop zich aan dezelfde regels houden als een muziekfestival dat om 23.00 uur moet eindigen. Deze eindtijd is volgens de organisatie niet haalbaar, omdat het eerder op te avond nog te l..

