Het postmoderne pantheon van Neil Gaiman is voor de goede verstaander

Neil Gaiman wordt geboren op 10 november 1960 in een praktiserend Joodse familie. Als Gaiman vier jaar is, gaan zijn ouders werken in het Britse hoofdkwartier van de scientologykerk, een decennium eerder opgericht door de Amerikaan L. Ron Hubbard. Tegelijkertijd blijft het gezin hun godsdienstige gebruiken trouw, ontwikkelt Neil interesse voor de Joodse mystiek (kabbala) en bezoekt hij een anglicaanse school. In een interview met de BBC in 2013 noemt Gaiman deze verschillende religieuze invloeden in zijn jeugd niet verwarrend, maar een verrijking van de tradities waar hij uit kan putten. Gaiman spreekt weinig over zijn eigen religieuze overtuigingen. Al heeft hij zich wel gedistantieerd van de controversiële scientologykerk, waar zijn zu..

