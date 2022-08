Wie is kunstenaar Banksy?

Wie het nieuws een beetje volgt, is bekend met straatkunstenaar Banksy en de maatschappijkritische graffiti die hij op gebouwen, deuren en auto’s in grote steden achterlaat.

In 2008 haalde de artiest een truc uit die voorpaginanieuws werd. Zijn prent Meisje met ballon ging onder de hamer bij het prestigieuze veilinghuis Sotheby’s. ‘Een werk dat iedereen met Banksy associeert’, verduidelijkt Jonathan Cheung van de Londense Maddox Gallery. Hij komt aan het woord in de Close Up-documentaire Banksy most wanted die AVROTROS vanavond herhaalt.

Als sluitstuk van de veiling zorgde het kunstwerk al voor heel wat sensatie. Maar zodra de veilingmeester het had afgeslagen voor 860.000 pond, ging het alarm af en de prent verdween tot halverwege in een versnipperaar die in de lijst was verwerkt.

De schokkende stunt past bij een kunstenaar die graag provoceert en de elite bekritiseert. Tegelijkertijd illustreert het Sotheby-..

