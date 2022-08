Tiktokker gaat viral na delen ‘enge voicemail’ en dat roept herinneringen op

Shot of an unrecognizable woman using a mobile phone indoors (beeld istock)

Molly Dare, een tiktokker uit de Verenigde Staten, ging deze week viral met een TikTok over datingervaringen. In de video reageert ze op een voicemail van een man die zichzelf Dimitri noemt. ‘Hey, dit is Dimitri – de man van de straat’, begint de voicemail. ‘Ik heb een paar dagen geleden een bericht voor je achtergelaten. Ik hou er niet van om tweede berichten achter te laten, maar ik vind je leuk: je bent een zeer elegante vrouw, je bent erg aantrekkelijk. Maar zo’n spel speel ik niet. Dus dit is dus hoe het verder gaat.’

Hij geeft haar een deadline: ‘Als je niet reageert voor drie uur donderdagmiddag, heb ik geen interesse meer.’ Vervolgens beschrijft hij zichzelf als een ‘hele goede vangst’ die ‘zeer intelligent’ en ‘geweldig in ..

