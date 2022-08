Thuis in een nieuw land

De serie Vaarwel Nederland werd in 2018 voor het eerst uitgezonden; in 2020 kwam daarop een vervolg met mensen die waren geëmigreerd naar Israël, Brazilië en Zuid-Afrika. Na 1945 vertrokken een half miljoen Nederlanders naar het buitenland – zeker 5 procent van de toenmalige bevolking. De overheid stimuleerde emigratie actief met subsidies en propaganda. Bijna 100.000 emigranten vertrokken indertijd naar Amerika. In deze aflevering komen een aantal van hen aan het woord. Ieder had een andere reden voor vertrek en blikt anders terug op het leven in Amerika. De een voelt zich er thuis, de ander bleef altijd heimwee houden. De Joodse Betty Knoop vertrekt na de oorlog uit Nederland omdat het leven in Amsterdam te pijnlijk is; te vee..

