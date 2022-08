Tony Hawk gastzanger van ‘eigen’ coverband

Tony Hawk is de beroemdste skateboarder van de wereld. Geen zanger. Toch bestaat er in het Verenigd Koninkrijk één coverband ter ere van Tony Hawk. Dat komt door een reeks computerspellen met Hawk in de hoofdrol. De Britse band The 900 noemt zichzelf een ‘Tony Hawk’s Pro Skater coverband’. Sinds een paar dagen heeft de band Twitter (@The900banduk), nadat een optreden in een Londense bar viral ging op dat platform. De band trad op in een kelder met een afgerond plafond, in de Signature Brew Haggerston bar in Oost-Londen. De ruimte was afgeladen vol en op iedere video van het optreden is het enthousiasme onmiskenbaar. Niet gek als je weet wie de band kwam verrassen én zelfs een paar nummers mee wilde zingen: Tony Hawk zelf.

