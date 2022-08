Insider én outsider

Het is bewonderenswaardig hoe vriendelijk John Lapré zich blijft inzetten voor de veiligheid van lhbt’ers in – zoals de ondertitel van de documentaire het verwoordt – ‘orthodox-protestants Nederland’. Pas op 25-jarige leeftijd durfde hij uit de kast te komen. Hoe er gesproken werd in de kerk en op school over homoseksualiteit deed hem wijselijk zwijgen. Toen hij wel zijn mond opende, was hij binnen 24 uur zijn woning en zijn plek in een evangelische gemeente kwijt. Hij slikt een paar tranen weg als hij erover vertelt. Toen hij later een relatie kreeg met Lionel, werden zijn ouders daarop aangesproken. Hoe konden ze ‘de zonde’ toelaten in huis? Zoon en schoonzoon zouden niet omarmd, maar geweerd moeten worden. Menig ander mens zou boos wo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .