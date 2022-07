Het echtpaar Zelensky poseert op de Vogue

Terwijl de oorlog met Rusland nog altijd hevig doorwoekert, wisten de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn vrouw Olena Zelenska een plekje te vinden in hun ongetwijfeld drukke agenda. Niet voor een toespraak of onderhandeling, maar voor een uitgebreide fotoshoot in het tijdschrift Vogue. Het koppel poseerde voor de camera van de wereldberoemde fotograaf Annie Leibovitz. De foto’s werden geplaatst naast een interview waarin de twee onder meer hun huwelijksverhaal delen. Ook zetten ze hun visie op de toekomst van Oekraïne uiteen. De beelden zijn indrukwekkend: op een van de foto’s poseren de twee aan een tafel, de armen van de president beschermend om de schouder van zijn vrouw, hun gezichten ernstig. Op een andere foto..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .