Zwarte humor

De jongere generatie kent de mijn alleen als Efteling-attractie Baron 1898. Hoe ging het er echt aan toe in de donkere krochten tot wel een kilometer diep in de aarde? Docu-serie Koolputters zet oud-mijnwerkers in de schijnwerpers en schijnt licht op hun avonturen in hitte en duisternis.

In de mijnstreek bleek uit het Carboon stammende steenkool op winbare diepte. Dat is niet toevallig hetzelfde gebied waar men regelmatig een aardbeving voelt. Deze omgeving met breuklijnen in de aardkorst strekt zich uit van het Ruhrgebied, via Peel en Kempen naar Zuid-Limburg en Aken, richting Luik tot aan de omgeving van Namen in Wallonië. In Duitsland zijn er nog bruinkoolmijnen in gebruik, maar in Nederland sloot de laatste staatsmijn in 1974, in België tien jaar later.

Deze streek omvat diverse taalgebieden, ook het Nederlands. Althans, de dertien geïnterviewden spreken in diverse zuidelijke dialecten en – vanwege het gastarbeidersprogramma – ook met allerlei accenten. Waar men een mijnwerker in het Vlaams koolputter noemt, heet deze..

