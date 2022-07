Het mysterie Poetin

Wie is die man die al ruim twintig jaar de touwtjes in handen heeft in Rusland? Vanavond wordt het eerste deel van een driedelige documentaireserie over president Vladimir Poetin herhaald. Deze is geproduceerd vóór Rusland Oekraïne binnenviel.

In 2020 werd in Rusland een referendum gehouden over een aantal aanpassingen in de grondwet. Een van die aanpassingen betrof de positie van president Vladimir Poetin, nu al de langstzittende leider van Rusland sinds Jozef Stalin. Zijn ambtstermijn zou in 2024 definitief aflopen, maar door een grondwetswijziging zou Poetin nog twee termijnen kunnen vastplakken aan zijn presidentschap, tot 2036. Het zal niemand verbazen: de voorstellen kregen de steun van de meerderheid van de kiezers.

Wie is die man die de macht in Rusland zo handig bij elkaar heeft weten te harken? En waarom is het sterftecijfer onder zijn opponenten zo hoog? In de driedelige ongeautoriseerde serie Putin, a Russian Spy Story doet documentairemaker Nick Green een ..

