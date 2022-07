Hoeveel werk gaat er vooraf aan een doosje vegetarische hamburgers voordat het in een supermarktkarretje ligt? Wie wast de schorten van de slager? Welke handen pakten uw online pakketje in? In deze podcast van de VPRO portretteert documentairemaker Emmie Kollau lopendebandwerkers op een wel heel bijzondere manier. Ze interviewt elke aflevering iemand over zijn werk en leven, én laat door een bekende muzikant – Spinvis, Sim Fane en hiphopper Kubus, een soundtrack componeren. Zelf noemt ze het ‘een muzikale ode aan de mensen die onze consumptiemaatschappij mogelijk maken’. Maar als je het mij vraagt, is het vooral een indringende vraag in inmiddels twee seizoenen, namelijk: wat vinden wij consumenten allemaal wel prima zolang onze voorraad..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .