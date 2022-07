Je kent het vast wel, het ene nummer dat je in je jeugd vaak luisterde, maar daarna (bijna) nooit meer. Neem de hit ‘Barbie Girl’ van Aqua. Waar ging dat nummer nou eigenlijk écht over? Of ken je dat nummer ‘Schnappi’ nog? In de podcast Weird Hit Wonder hoor je een reeks vrolijke verhalen over vreemde hits uit het verleden; liedjes die voor een glimlach zorgden ... of juist voor grote irritatie. Popjournalist Atze de Vrieze vertelt je in elf afleveringen over de verhalen achter deze hits. Het levert leuke weetjes op. Terug naar Aqua, die vreemde dancegroep uit Denemarken, met hun knalroze liedje over de oppervlakkigheid van mannen en de opkomst van plastische chirurgie. De groep is nog steeds bij elkaar. Deze podcast is geschikt..

