TikTokken in de wachtrij op Schiphol: de vakantiemoed kan je in de schoenen zakken

Wie deze zomer een vliegreis gaat maken vanaf de luchthaven Schiphol moet weten waar hij of zij aan begint. Het hele proces van bagage afleveren, douane en veiligheidschecks zal namelijk niet allemaal van een leien dakje verlopen doordat het chaos is op de luchthaven.

De lage lonen, de hoge werkdruk en het personeelstekort zorgen al maanden voor onrust en onvrede op Schiphol. In mei werd al een ‘hete zomer’ voor Schiphol voorspeld als de werkomstandigheden niet snel zouden verbeteren. En laat die hete zomer juist nu net zijn aangebroken, in letterlijke en figuurlijke zin. En die hitte zien we terug in lange rijen met reizigers voor de beveiligingschecks op de luchthaven in Amsterdam.

Dat heeft niet echt een positief effect op het vak..

