Heel tevreden overlijden

In Dertien Dagen documenteert filmmaker Gijs Haak de dood van zijn vader Floor. Die vindt dat zijn leven wel voltooid is. Daarom stopt hij met eten en drinken.

In zijn gerimpelde adamskostuum komt Floor Haak in de ochtend de trap afgewandeld. Hij is negenentachtig jaar en onlangs gestopt met eten en drinken.

Ziek is hij niet. Maar hij raakt wel steeds meer van zijn zelfstandigheid kwijt. En hij wil liever de dood met open ogen ontmoeten, dan wegkwijnen in een verzorgingshuis. In Dertien Dagen documenteert zijn zoon, filmmaker Gijs Haak, het proces. Floor zucht diep als hij zijn pil slikt. ‘Dat is altijd heerlijk. Dat hele kleine slokje water ’s ochtends.’

Zo bewust de keuze maken om te sterven, biedt voor Floor veel opties. Hij kan zijn zaken op deze aarde in alle rust afronden. En de afwikkeling zo soepel mogelijk maken voor zijn nabestaanden. Zo vraagt hij aan zijn zoons het engeltje, dat..

