‘Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest’, staat op de grafsteen van Jacqueline Oranje. Luuk Klinkert, die vijftien jaar lang haar partner was, vertelt aan Arjan Lock, presentator van Ik mis je, wie zij was. ‘Het was een prachtig mens, ze had humor, we konden verschrikkelijk lachen met elkaar’, herinnert hij zich. ‘We hebben heel erg genoten van het leven, soms wel té.’ De twee hadden een restaurant in Spanje en na sluitingstijd gingen ze vaak nog even de boulevard op. ‘Dan was het zo drie, vier uur dat je weer aan het feesten was’, zegt Luuk.

In januari 2020 gingen Luuk en Jacqueline een week naar Gambia. Kort voor ze weer naar Europa zouden gaan, voelde Jacqueline zich niet lekker. Hoe lang is het rijden, vroeg ze aan Luuk toen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .