Vechter Paddy vraagt mannen om te praten

Afgelopen weekend sleepte Paddy Pimblett een nieuwe prijs in de wacht tijdens het UFC (Ultimate Fighting Championship) toernooi in Londen in de categorie lichtgewicht. In het gevecht stond de Engelsman tegenover Jordan Leavitt uit Las Vegas. Het is traditie dat na afloop van de wedstrijd de winnaar op het podium wordt geïnterviewd en Paddy ‘the Baddy’ is een man die het podium niet alleen pakt voor een goed gevecht maar ook om over andere belangrijke zaken te praten.

De prijs draagt hij op aan Lee Hodgson, een jongetje van vier jaar oud, die recent overleed. Het ziekbed van het kindje uit Liverpool heeft veel aandacht gekregen in de pers en op het overlijden van ‘Baby Lee’ is in het Verenigd Koninkrijk veel gereageerd. Paddy zei in ..

