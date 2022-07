De zoektocht naar zingeving van ‘scharrelkip’ Andrew Garfield

Andrew Garfield wordt op 20 augustus 1983 geboren in Los Angeles. Op driejarige leeftijd verhuist hij met zijn ouders en oudere broer naar het bij Londen gelegen Surrey, in het thuisland van zijn moeder, waar hij later de Royal Central School of Speech and Drama volgt. Zijn vader is van Oost-Europese joodse komaf. De oorspronkelijke familienaam Garfinkel is veramerikaniseerd naar Garfield. De jonge Andrew krijgt geen traditionele opvoeding of overtuiging mee. In een interview met The Hollywood Reporter beschouwt hij zich dan ook ‘als pantheïst, agnost, bij gelegenheid atheïst, een beetje joods, maar vooral verward’. Tijdens het praatprogramma van Stephen Colbert noemt hij zichzelf in 2016 gekscherend een ‘religieuze scharrelkip’.

