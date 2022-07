Zo down to earth mogelijk

Joep (18), Anouska (23) en Ciska (21) willen wat zoveel jongeren in de zomer willen: feesten, zonnen, drinken en de ultieme vrijheid ervaren. Maar hoe werkt dat als je een licht verstandelijke beperking hebt? In de documentaire Deze zomer is van mij wordt dit drietal gevolgd op een begeleide jongerenreis naar het Spaanse feestoord Blanes.

Anouska slaat giechelend haar hand voor haar mond als haar moeder door de telefoon met een van de reisbegeleiders bespreekt wat er mag gebeuren als Anouska verliefd wordt tijdens de vakantie. ‘Dan is het gewoon handje vasthouden, af en toe een kusje, dat is het dan’, zegt haar moeder. En mogen de jongeren die meereizen alcohol? ‘Ja’, antwoordt Ciska stellig als ze de vraag tegenkomt op een formulier dat ze vooraf moet invullen. ‘Lust je het ook’, vraagt haar moeder door. ‘Nee, maar ik mág het wel’, werpt Ciska tegen. Het is de eerste confrontatie met de gevolgen die het leven met een licht verstandelijke beperking met zich meebrengt: de jongeren hebben hulp van mensen in hun omgeving nodig om te bepalen wat kan en wat niet. Die regels br..

