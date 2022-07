Het leven na een moord

Gelijk aan het begin van het programma maakt presentator Filemon Wesselink in een voice-over duidelijk dat de nabestaanden van het slachtoffer zijn geïnformeerd over de aflevering. Dat neemt niet weg dat zeer uitgebreid geschetst wordt wie de dader is en hoe hij tot zijn daad kon komen. Dat begint al zeer vroeg: bij de geboorte van Jorge in 1984 in Colombia. Op zijn tweede werd hij door zijn moeder in de steek gelaten en zo belandde hij op tweejarige leeftijd in Mijdrecht in een adoptiegezin. In de reconstructie ontstaat zo een beeld van een actieve en talentvolle jongen – hij deed aan judo en kon goed pianospelen – maar tegelijkertijd ook een lastig kind. Het aarden in het gezin en in de klas lukte niet goed en hij vertoonde onaangepast..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .