‘Die snelheid van Aad ...’

Ze zijn beiden in zijn voetsporen getreden en ook journalist geworden. Scherpte, journalistieke onafhankelijkheid, het zijn eigenschappen die vakgenoten Aad toedichten. Interviews, satire, oorlogsverslaggeving, hij deed het allemaal. De twee beginnen hun zoektocht op een eiland in Loosdrecht, waar ze ‘eindeloze zomers’ hebben doorgebracht. Ze spreken met Matthijs van Nieuwkerk, die hem goed kende. ‘Die snelheid, als ik daar iets van zou kunnen hebben … Aad, hij was altijd ‘entertaining’, waar we het ook over hadden.’

Wat was de erfenis van Aad, wat heeft hij betekend? Hoe was de tijdgeest toen hij journalist was? In Hilversum is een ‘hall of fame’, waar het portret van Aad ontbreekt. ‘Hoe kan dat? Iemand die zoveel betekend..

