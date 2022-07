Interview lijkt op scène Don’t Look Up

De hittegolf die deze week een groot deel van Europa teistert, is het onderwerp van veel gesprekken, zowel offline als online. Ook het Britse televisiekanaal GB News besteedde vorige week uitgebreid aandacht aan het extreme weer. Een clip van een live-interview met de meteoroloog John Hammond ging viraal op Twitter, omdat het volgens kijkers erg veel weg had van een scène uit de populaire film Don’t Look Up, die vorig jaar uitkwam. Tijdens het interview waarschuwt Hammond: ‘Vanaf volgende week zullen we het niet meer hebben over 20 graden, maar over 40 graden. Ik denk dat er honderden, zo niet duizenden doden kunnen vallen volgende week. De grafieken die ik voor me heb zijn angstaanjagend.’ Daar voegde hij aan toe: ‘We houden al..

