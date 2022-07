Eigen koers varen naar huis

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben geen thuis. In Serenade van Stef krijgen mensen achter dit immens grote getal een gezicht. Wat betekent het voor de 23-jarige Jarno, die jarenlang zwierf tussen (jeugdzorg)instellingen en afkickklinieken, om zich ergens thuis te voelen? Zanger Stef Bos vangt zijn antwoord in een lied.

Voor Jarno geen woning van beton. Hij voelt zich thuis op zijn zeilboot zonder mast. Of eigenlijk is het niet eens zozeer de boot zelf waarop hij een thuisgevoel ervaart, maar zit het hem in het gevoel van vrijheid. ‘Het roer heb ik in mijn hand. Ik beslis waar ik naartoe ga – met de boot, maar ook met mijn leven. Dan vaar je de koers die je graag wilt houden’, vertelt hij.

Jarenlang heeft Jarno geen vaste koers, zoals de meeste mensen die Stef Bos in Serenade van Stef portretteert. Gebeurtenissen als de scheiding van zijn ouders, een vader die Jarno’s homoseksualiteit niet wil accepteren en een moeder die drie keer kanker overleeft, laten diepen sporen na.

Jarno krijgt foute vrienden, gaat drugs gebruiken met namen waar Stef Bos nog nooit..

