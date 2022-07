In Klassiekers met Kleinsma komt er heel wat muzikale geschiedenis voorbij. De aflevering van zondagavond met zanger, acteur en cabaretier Gerard Cox (inmiddels 82) gaat voor de jongeren onder ons wel heel ver terug in de tijd. Maar dat maakt voor de moraal van Cox niet uit: een goed lied draait om een goeie tekst.

Maar ja, wat is nou een goeie tekst? Simone Kleinsma bespreekt met Cox allerlei voorbeelden die door hem zijn aangedragen. Ze opent de uitzending door ‘Klein, dom jongetje’ van Jules de Corte te zingen. Cox licht toe: ‘‘Hij is de schrik van z’n kleine broertje, plaag van z’n grote zus en je moet oppassen of-ie vloert je’, vloert je rijmt dan weer op broertje. Het zit echt geniaal in elkaar. (…) De Corte was in de jaren vijftig zo’n beetje de enige die een fatsoenlijke tekst schreef.’ Cox, die op de kweekschool al liedjes schreef en cabaret maakte, was verder geïntrigeerd toen hij voor het eerst liedjes van Jaap Fischer hoorde. Het waren een heel ander soort liedjes dan de ‘op de leukigheid’ gerichte nummers op de radio. Kleinsma laat het..

