Billen en ‘beachbodies’, in Rio de Janeiro wordt het lichaam gevierd

De documentaireserie Let’s talk about sex brengt seks, relaties en alles daaromheen in verschillende landen rond de wereld in beeld. In aflevering drie is Brazilië de bestemming.

Het is geen geheim dat Brazilië een onveilige plek voor vrouwen kan zijn. Elke twee minuten ontvangt de politie in het land een melding van geweld tegen vrouwen. Machogedrag onder mannen is niet minder dan verwacht gedrag. Dat is nou eenmaal de cultuur, wordt gezegd. Fotografe Lieve Blancquaert (bekend van het docu-drieluik Birth Day, Last Days en Wedding Day) reist in deze aflevering van Let’s talk about sex af naar Rio de Janeiro. Daar praat zij met verschillende mannen en vrouwen over seks en alles wat daarmee te maken heeft.

Ondanks al het geweld tegen vrouwen blijft het lichaam in Rio de Janeiro iets om te vieren. Om te laten zien aan de wereld. Bewoners van Rio spenderen hele dagen minimaal gekleed op de wereldbekend..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .