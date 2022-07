Podcast: Wat was er aan de hand in Pont-Saint-Esprit, ruim zeventig jaar geleden?

Welke (nieuwe) podcasts zijn het luisteren waard? Vandaag: Le village des fous. Wie deze zomer in de omgeving van de Franse stad Avignon vertoeft, belandt wellicht op een gegeven moment in Pont-Saint-Esprit, een dorp aan de Rhône. Op zich is er niets bijzonders mee aan de hand, behalve dan een wel zeer merkwaardige gebeurtenis die zich er afspeelde in de zomer van 1951.

Het dorp werd overvallen door een gekkenplaag. Er vielen zeven doden, vijftig mensen werden opgenomen in een psychiatrische inrichting en 250 mensen werden ziek. De Vlaamse Pauline Augustyn maakte een korte gefictionaliseerde documentaire over dit waargebeurde verhaal, en ze won er de NTR Podcastprijs mee, een prijs voor jonge, aanstormende audiomakers uit Nederland en België.

Wat was er aan de hand in Pont-Saint-Esprit, ruim zeventig jaar geleden? De correspondent in Frankrijk van dagblad Trouw meldde in die zomer van 1951: ‘Een 15-jarige jongen viel in een vlaag van waanzin zijn moeder aan. Een man heeft getracht zijn vrouw te doden. Een andere man stelde zich met een geweer bij zijn venster op, schreeuwend dat hij achtervolgd ..

