‘Haar trauma is niet minder geworden, maar meer’

Ze had zelf een voorbeeld in haar ouderlijk huis zitten. Haar moeder, Lous Hoogendijk-de Jong (1926-2020), overleefde Westerbork en Theresienstadt en leefde decennia op de paar vierkante meters van haar woonkamer en keuken in Amstelveen. Over haar maakte Hoogendijk de documentaire Housewitz.

Hoogendijks moeder verloor haar geliefde vader en broer en keerde terug uit de oorlog met haar moeder, met wie ze een slechte band had. ‘Ze heeft voor mijn geboorte zeven jaar therapie gehad van de bekende psychiater Andries van Dantzig’, zegt Hoogendijk, bekend van haar documentaires over Rembrandt en het Rijksmuseum.

‘In mijn vroege jeugd zijn we wel op vakantie geweest, niet verder dan Egmond aan Zee, maar we gingen wel. Op jonge leeftijd zijn mijn ouders gescheiden. Sinds mijn tienertijd trok mijn moeder zich steeds meer terug in haar huis. Haar trauma is eigenlijk niet minder geworden, maar meer.’

Hoe zou u uw moeder omschrijven?

‘Dat is een moeilijke vraag omdat ze een vat vol tegenstrijdigheden was. Mijn moeder was humoristisch..

