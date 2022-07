Een ezel, een peul en een engelenvleugel: niet eerder kwamen er zo weinig nieuwe emoji bij

Biddende handen, een eenhoorn en een gezicht met hartjes als ogen. Meer dan 3600 emoji zijn er inmiddels voor op je telefoon. In september komt er weer een aantal nieuwe bij. Maar die hoeveelheid is een stuk kleiner dan anders.

Bezoekers bij een digitaal emoji-kunstwerk in Singapore in 2019.

Als er een taal zou bestaan die de hele wereld begrijpt, dan zou dat die van de emoji zijn, de icoontjes op je telefoon. De invloed van de smileys, duimpjes en hartjes is zo groot en het gebruik ervan zo intensief, dat er een speciale commissie bestaat die over ze beslist: het Unicode Consortium in Silicon Valley.

Deze september maken 31 emoji kans op een felbegeerde plek op bijna alle smartphones op aarde. Zoals een stuk gember en een gans, maar ook een kraai en een khanda, het teken van het Sikh-geloof.

Dat aantal valt in het niet bij dat van vorig jaar. Toen kwamen er 112 nieuwe plaatjes bij, onder andere van poppetjes en gebaren met verschillende huidskleuren.

Lees verder onder de afbeelding.



- beeld emojipedia

