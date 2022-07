Viral: Ovenkroketjes op dashboard in de auto bakken

Of het nu warm is of koud, regenachtig of kurkdroog, bewolkt of niet, over het weer is altijd wat te doen. Dat het weer bijzonder veel wordt besproken in deze dagen en weken is niet verwonderlijk, aangezien het warm was. Heel warm.

3FM-dj Mark van der Molen gebruikte de (voorlopig) heetste dag van deze zomer voor een experiment dat hij op zowel Twitter als Instagram deelde. Met dit experiment wilde hij wijzen op de gevaren van de zon, en wilde hij tonen wat er gebeurt als je je hond in de auto laat zitten. Gewapend met een ovenschaal en twee dikke ovenkroketten (merk onbekend) gaat hij naar zijn auto en probeert de kroketten te bakken op het dashboard van zijn auto die geparkeerd staat in de volle zon. Om het experiment een beetje w..

