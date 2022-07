Voor wie graag naar Het echte leven in de dierentuin kijkt, is er op de Vlaamse televisie een soortgelijk programma: De zoo: achter de schermen. In tegenstelling tot het Nederlandse programma nemen we in De zoo: achter de schermen een kijkje in verschillende Vlaamse dierentuinen.

De verzorgers van de neushoorns zijn trots op hun kleine oogappel. Neushoorntje Qabid is twee maanden oud en mag zijn eerste stappen buiten zijn binnenverblijf zetten. In het nachtdierenverblijf in ZOO Antwerpen woont een koppeltje slanke lori’s. Dit zijn kleine, felgekleurde papegaaien, die in het wild voorkomen in Oceanië. Voor de allereerste keer worden zij ouders van een tweeling.

Ook de verzorgers van de hyena’s in Planckendael zouden graag kleintjes ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .