Emoe die een telefoon aanvalt gaat viral

Taylor Blake is een 29-jarige vrouw met een kleine boerderij in het zuiden van Florida. Op TikTok laat de boerin via het account @knucklebumpfarms een combinatie van grappige en leerzame filmpjes zien. Voornamelijk over haar kleine, langharige koeien. Zo worden er kalfjes geboren die een eigen naam krijgen. De nieuwste aanwinst heet Winnie the Moo.

Maar de koeien zijn niet de enige dieren op de boerderij. Er lopen ook emoes rond. Dat zijn grote vogels die lijken op struisvogels. Een kleine twee weken geleden verscheen de emoe Emmanuel voor het eerst ten tonele. In een video probeert Taylor iets uit te leggen over een van haar grotere koeien, maar dan roept ze plots ‘Emmanuel, doe het niet!’. In beeld verschijnt de kop van de ondeugende em..

