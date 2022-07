Ik ben één op de vier

De Australische schrijfster, actrice en regisseur Tahyna MacManus is 31 als ze haar tweede miskraam krijgt. Het frustreert haar dat er zo weinig over gepraat wordt en de meeste vrouwen er zo weinig over weten, en dat terwijl in Australië één op de vier vrouwen in haar leven een miskraam krijgt.

In de documentaire Misverstanden over miskramen gaat ze op zoek naar verhalen van vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt als zij, met als doel om het taboe op het onderwerp te doorbreken. ‘Hopelijk wordt het praten over miskramen net zo gewoon als een miskraam zelf’, want pas als je zelf een miskraam hebt gehad, kom je erachter hoeveel andere vrouwen en gezinnen een soortgelijk verhaal hebben.

Naast de processen waar de moeders zelf doorheen gaan, spreekt MacManus ook met zorgverleners over de mogelijke oorzaken, over rouwprocessen en over vruchtbaarheidsbehandelingen. Een mooie toevoeging is dat ook haar man, en andere mannen, vertellen over hoe zij de miskraam hebben beleefd. De vrouw is niet de enige die een kindje verliest. Ook de aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .