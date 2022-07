Van der Valk-hotels en het boerenprotest

Op het digitale billboard van het hotel langs de A4 bij Schiphol werd afgelopen weekend een omgekeerde Nederlandse vlag getoond met eronder de tekst: ‘Van der Valk steunt de boeren’. De omgekeerde Nederlandse vlag is in korte tijd het symbool geworden van de acties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Niet bij iedereen viel deze steunbetuiging even goed. De actie leverde namelijk een hoop kritiek op op sociale media.

De vlagactie bij het hotel was bedoeld om te laten merken achter de boeren te staan en om mee te doen met het landelijke boerenprotest. De reden van de steunbetuiging was het boerenprotest van afgelopen vrijdag. Boerenactiegroep Agractie had opgeroepen om die dag om 15:00 uur in heel Nederland het werk n..

