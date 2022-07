Leer van de schok

Over de grootschalige misbruik- en vrouwenhandelzaak rond multimiljonair Jeffrey Epstein is de afgelopen jaren al van alles geschreven en vele tv-uitzendingen zijn eraan gewijd. Voegt de docuserie Surviving Jeffrey Epstein van BNNVARA daar iets aan toe?

Als je puur kijkt naar nieuwe informatie, dan is het antwoord simpelweg ‘nee’. De vierdelige serie maakt gebruik van informatie die al breed is uitgemeten in de pers en in de verschillende rechtszaken. Diverse betrokkenen, zoals een advocate en een journalist, geven de feiten wel wat meer context. Een terugblik op gebeurtenissen van een paar jaar geleden bevat doorgaans ook weinig nieuws, behalve dat er in een andere tijd met andere heersende opvattingen soms anders naar zaken wordt gekeken. Een ander perspectief op de al bekende feiten.

Hoewel Surviving Jeffrey Epstein zich vooral richt op de verhalen en persoonlijke ervaringen van meisjes (inmiddels dertigers) zelf, is dat niet zozeer een nieuw perspectief. Slachtofferver..

