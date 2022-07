Kijkje in het verleden

Film biedt een manier om een moment voor eeuwig vast te leggen. In Nederland op Film worden oude amateurfilmbeelden gebruikt om oude momenten in het heden te laten herleven.

Een voor velen ver verleden wordt in beeld gebracht. Een wereld waarin sociale klasse en sekse nóg belangrijker waren dan nu. Waar jongens en meisjes veelal naar verschillende scholen gingen. Waar vrouwen huisvrouw werden en mannen kostwinner. Waar je voorbestemd was naar de lagere technische school te gaan als je vader een arbeider was. In de aflevering Had ik maar een vak geleerd wordt het educatiesysteem uitgelicht. De lts en huishoudschool leerden scholieren een specifieke combinatie van vaardigheden aan. Zo konden zij makkelijk het arbeidsleven instromen. De mulo, een afkorting van meer uitgebreid lager onderwijs, bood een uitzicht dat de andere scholen niet hadden. Hier volgden scholieren maar liefst vijftien vakken, waaro..

