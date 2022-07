Iets nieuws over Londen

In Reizen Waes doet de Vlaamse avonturier Tom Waes bijzondere bestemmingen aan. Voor de editie ‘Wereldsteden’ is hij in de stad Londen, die meer dan negen miljoen inwoners telt.

Sinds de Brexit worstelt Londen met zijn identiteit. Veel Londenaars voelen zich nog altijd Europeaan, anderen zijn juist blij dat de banden met Europa zijn doorgesneden.

Met de trein komt Waes aan in Londen. Hij bezoekt Lia van Bekhoven, die als correspondent de stad Londen als geen ander kent. ‘De extremiteit’ is typisch Londens: haar vriendenkring varieert van ‘beroepsgokkers tot mensen die leven van een uitkering en multimiljonairs’.

De Britten lijken trotser dan ooit op hun eigen identiteit. William geeft fulltime les in ‘English manners’ en Waes heeft zich voor de cursus opgegeven. Je leert een aantal vaardigheden die je kunt gebruiken tijdens een date of netwerkconferentie. Zo leert hij hoe hij een theekopje moet vastho..

