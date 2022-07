Peuter Lous werd in de zomer van 1944 gearresteerd. Als Joods kindje zat ze, apart van haar ouders, ondergedoken in Amsterdam. Ze werd opgesloten in een cel op het politiebureau en vandaar naar kamp Westerbork gebracht waar ze geïnterneerd werd in de wezenbarak. Vandaar ging het op 13 september met 50 andere kinderen (baby’s, peuters en kleuters) per trein naar Bergen-Belsen. In januari 1945 werd de groep overgebracht naar Theresienstadt in Tsjechië, waar ze in mei 1945 werden bevrijd. In plukjes kwamen de kindjes aan in Eindhoven, ziek, ondervoed en onder de schurft. Daar werd getracht hen te verenigen met familie. Vaak was de hele familie omgebracht, en niet altijd wist men de naam van het teruggekeerde kind. Alle kinderen hadden de oorlog overleefd, op één baby na. Hoe is dat mogelijk geweest? Luister naar de verbijsterende podcast De onbekende kinderen en hoor Lous ook vertellen over de reünie op 13 september, die nog altijd gehouden wordt. ◀