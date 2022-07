Hij fietste altijd met zijn vrouw en rijdt een rondje samen op de dag van haar uitvaart

(beeld nd)

Een man neemt zijn vrouw nog een allerlaatste keer mee voor een ritje op de fiets. (beeld nd)

Marco van der Straten, uitvaartbegeleider uit Harmelen deelde afgelopen week een foto op zijn LinkedIn die veel mensen ontroerde. Op de foto zit een man op een fiets met een bijzondere aanhanger: de uitvaartmand met zijn overleden vrouw, overladen met bloemen.

‘Uitvaart op de fiets’, titelde Van der Straten de foto. Hij schreef: ‘Deze meneer had met zijn vrouw altijd gefietst. Het was bijna vanzelfsprekend dat hij voor haar laatste rit ook zelf op de fiets zou stappen. Iedereen stak bij het afscheid een zelf meegebrachte bloem in de bloemenband rond de uitvaartmand. Het werd een bijzonder liefdevol en mooi geheel.’

Op twee verschillende dagen fietste de man op de ‘uitvaartfiets’ rond: op de dag van de condoleance en op de dag v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .