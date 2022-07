Traanjagers

Wie denkt dat de walvisvaart een werkzaamheid uit lang vervlogen tijden is, heeft het mis. Na de Tweede Wereldoorlog werd er door Nederlanders op walvissen gejaagd. Voedsel was schaars en er was behoefte aan vet. Vooral Friese jongens gingen het avontuur aan. Zij kenden elkaar en werkten hard aan boord van de drijvende walvisfabriek, de Willem Barentsz.

De Friese antropoloog en historica Anne-Goaitske Breteler schreef er in 2018 een boek over: De Traanjagers. Herinneringen van naoorlogse walvisvaarders. De podcast Traanjagers sluit op het boek aan. Breteler wilde dat de jonge mannen van toen nog één keer hun verhaal zouden vertellen. ‘Het is de laatste kans de mannen te laten horen’, zegt ze erover in de..

