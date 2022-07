‘Levende struik’ laat mensen schrikken

Het zal je maar gebeuren: je loopt over straat, draagt een tas in je handen met daarin de nieuwe schoenen die je zojuist hebt gekocht en hebt een tevreden glimlach op je gezicht. Je wandelpad loopt langs een struik, en ook al is de vorm van de struik wat opvallend, toch besteed je er geen aandacht aan omdat je wel vaker langs struiken loopt en struiken je over het algemeen sowieso niet zo veel kunnen boeien.

Toch had het je een schrikmoment kunnen schelen als je je meer in die struik had verdiept. Als je langsloopt, springt de struik namelijk op in de vorm van een mens die je met veel plezier aan het schrikken maakt, en dat lukt uitstekend: je schrikt je rot.

angstige blikkenVoor enkele wandelaars in Amsterdam was dit scenario geen fant..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .