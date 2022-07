‘het mag gewoon niet verloren gaan’

Nederland telt 281.000 familiebedrijven, waarbinnen generatie op generatie hard werkt om het stokje te kunnen doorgeven aan het nageslacht. Het lijkt soms wat kneuterig: iedere dag samenwerken met je vader of moeder, broer of zus. En is het niet heel gemakkelijk? Als het tijd is voor je om de arbeidsmarkt op te gaan, is je kostje eigenlijk al gekocht. Maar niets is minder waar, zo bleek al uit het programma De opvolgers, dat in 2018 werd uitgezonden en waarin tien familiebedrijven werden gevolgd. Want als je ‘gezellig’ onder de kerstboom zit, gaat het toch alweer snel over zaken. En samenwerken met een broer of zus als je niet op één lijn zit, brengt meer verdriet dan alleen op zakelijk vlak.