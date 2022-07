Turnster Biles krijgt eremedaille en wordt daarna aangezien voor kind. ‘Kleurboek?’

Met een opgetrokken wenkbrauw kijkt Simone Biles in de camera van haar telefoon. Ze zit in het vliegtuig en deelt met haar 6,8 miljoen volgers op Instagram (@simonebiles) wat haar zojuist overkwam toen ze het vliegtuig in stapte. Een steward of stewardess bood haar een kleurboek aan, na de inschatting dat Simone Biles een kind zou zijn. ‘Nee, laat maar, ik ben 25’, antwoordde Biles.

De Amerikaanse turnster is met een lengte van 142 centimeter zeker niet de langste. Dat komt haar in het turnen juist goed van pas. In die sport is ze van een eenzame klasse, en met haar vele successen is ze al jaren een groots sportidool. Vorig jaar sprak ze zich uit tegen voormalig turnarts Larry Nassar, die haar en vele andere meisjes en jonge vrouwen heeft..

