‘New Yorker stapt op als Britse premier’, nieuwszender maakt van aftreden een lokaal nieuwtje

De humoristische kop van een nieuwsbericht op de New Yorkse tv-zender NY1 krijgt veel reacties op Twitter. ‘New Yorker stapt op als Engelse Prime Minister’, meldde de zender, naar aanleiding van het opstappen van de Britse premier Boris Johnson. Bob Hardt, de politiek directeur van NY1 deelde een foto van de kop op Twitter. ‘Een van onze beste koppen ooit,’ schreef hij.

Technisch gezien is de kop niet onjuist. Johnson is namelijk – verrassend genoeg – inderdaad geboren in Manhattan, New York, waar zijn ouders destijds woonden en werkten. Zijn verblijf was wel van korte duur: drie maanden na zijn geboorte verhuisden de Johnsons weer naar Oxford, waardoor Boris een dubbele nationaliteit kreeg.

