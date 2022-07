Sterrenchef en museumdirecteur gaan samen op reis in nieuw ‘verfrissend programma’

Kunst, cultuur en culinaire hoogstandjes van verschillende landen en streken komen samen in De kok en de directeur. Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits en sterrenchef Joris Bijdendijk van restaurant Rijks reizen in deze eerste aflevering naar Sicilië. Geïnspireerd door een citroen.

Voor wie in reis- of vakantiestemming wil komen, is De kok en de directeur een aanrader. De beelden van een zonovergoten eiland met bergen en de vulkaan Etna doen sowieso al goed, maar de verhalen over de geschiedenis van Sicilië, gecombineerd met bezoeken aan lokale chefkoks die de heerlijkste gerechten maken, doen je het water in de mond lopen.

start van de reis

Vertrekpunt van de reis is een schilderij uit 1635 van Willem Claesz. Heda dat in het Rijksmuseum hangt. Directeur Taco Dibbits is gefascineerd door de manier waarop de citroen een plek inneemt op het schilderij. Niet weergegeven als een simpel geel bolletje, maar opengesneden met een stuk schil dat over de tafelrand hangt, waardoor zoveel meer van de citroen zichtbaar wordt..

