Tegen betaling knuffelen, in Japan gebeurt het

Dit programma mag dan Let’s talk about sex heten, maar in de eerste aflevering komt er nog maar weinig seks ter sprake. Presentatrice Lieve Blancquaert strijkt namelijk neer in Japan, en daar zijn ontzettend veel singles.

Meer dan de helft van de jongeren in Japan is single. En dan niet het soort single dat elk weekend een nieuwe scharrel opdoet in de kroeg. Nee, single zijn in Japan betekent echt alleen. De mannen lijken verlegen, de vrouwen veeleisend. En dus nemen jongeren hun toevlucht tot diensten als rent a girlfriend, cursussen hoe om te gaan met vrouwen en hoe aantrekkelijk te zijn voor mannen, en door de overheid georganiseerde evenementen waar het de bedoeling is zoveel mogelijk telefoonnummers van andere singles te scoren.

Je zou zeggen dat het simpel is: een evenement met alleen maar singles, mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een partner, daar moeten de feromonen, hormonen en telefoonnummers toch in het rond vliegen? Niet in Japan. Er ont..

