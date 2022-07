Waarom zou je als wielerliefhebber naar podcast De Kopgroep luisteren?

Mart Smeets was jarenlang de stem bij de Tour de France. Hij gaf commentaar bij de etappes en ging later De Avondetappe presenteren. Wie nu de stem van Smeets tijdens de Tour wil horen, kan luisteren naar podcast De Kopgroep. Daarin bespreekt hij met politiek verslaggever Joost Vullings en Maxim Horssels van WielerFlits of NOS-journalist Martijn Hendriks de etappes en vertelt Smeets over de rijke geschiedenis van de Tour de France.

De podcast begint met een inleidend zinnetje van een van de heren dat de toon zet op een manier die doet denken aan de inleiding van Met Het Oog Op Morgen. Nadat Yves Lampaert de openingstijdrit won, opende Smeets met: ‘De eerste keer deze week dat ik blij werd van een boerenzoon’, refererend aan de boerenprotesten eerder die week.

Vullings leidt de gesprekken die het trio heeft. In podcastland is hij vooral bekend van De Stemming van Vullings en Van der Wulp, een grote politieke podcast. Het lijkt alsof De Kopgroep voor Vullings even het moment is dat hij gewoon lekker over zijn hobby kan praten: wielrennen kijken. Daarmee zet hij de positieve toon.

Een andere toonzetter zijn de tunes en jingles die een zomerse Tourvibe hebben en de lucht..

