Het complexe dubbelleven van Charlie Chaplin

Velen associëren de naam Charlie Chaplin direct met zijn iconische personage, het zwervertje dat hele volkstammen liet lachen. Dat hij persoonlijk ook velen aan het huilen maakte, is minder bekend. De nieuwe documentaire The Real Charlie Chaplin die vanaf vandaag in de bioscoop verschijnt, toont een dubbel beeld van een man die even getalenteerd als getroebleerd was.

Charlie Chaplin als zijn personage The Little Tramp.

Tegenover de bioscopen op het Londense Leicester Square staat sinds 1981 een bronzen beeld van hun beroemde stadgenoot. Charlie Chaplin (1889–1977) staat er afgebeeld als zijn meest bekende personage: The Little Tramp. Met het herkenbare snorretje, bolhoed en wandelstok creëerde de filmpionier een van de meest geliefde filmpersonages ooit. Niets aan het standbeeld geeft de indruk dat deze populairste man in Amerika een schaduwzijde had.

Totdat het beeld in 2010 verdwijnt. Spreekt hier de huidige cancelcultuur? Moet Chaplin in de tijd van #MeToo het veld ruimen, vanwege zijn controversiële seksleven? Achter de schermen was hij een pathologische vreemdganger die naar verluidt met tweeduizend vrouwen de lakens deelde. Zijn vier (erg jonge) e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .