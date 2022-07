Nog 3 minuten oorlog

‘Als het ’s avonds 19 uur 42 is dan denk ik: over 3 minuten is de oorlog voorbij.’ Als je Batya Wolff hoort spreken in de documentaire Vastgelegd, denk je dat ze een oorlogstrauma heeft. Maar hoe kan dat; ze is van ná de oorlog. Wolff gaat zelf op zoek naar het antwoord op deze vraag.

‘Wij zijn nooit bevrijd’, zegt Max Wolff - geboren in 1926 - tegen zijn jongste dochter Batya. Wolff heeft een enorm oorlogstrauma. Een groot deel van zijn familie, onder wie zijn ouders en zussen is vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wolff zelf heeft meegeholpen aan de bevrijding van Europa. Daags daarna rijdt hij met een chauffeur naar Oostenrijk naar het huis van zijn zus en zwager. Die zijn gepakt in de oorlog en naar een van de vernietigingskampen gebracht. Maar een van de buren weet te vertellen dat ze voor hun vertrek nog spullen hebben begraven in de tuin. In Verkade-blikken blijken albums met familiefoto’s te zitten. Nog datzelfde jaar - in 1945 - koopt Max zelf een camera.

‘Na de oorlog moest het leven worden vastgel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .