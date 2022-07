Viral: De fietser maakt de wereld helemaal kapot. ‘Het is een ramp voor de economie van een land’

De Deense Jessica Maria Dwyer deelde op haar LinkedInprofiel een behoorlijk solide redenering waarom zij ervan overtuigd is dat de fiets bijdraagt aan het langzame einde van onze planeet.

Of beter gezegd: de fietser maakt de wereld uiteindelijk helemaal kapot: ‘Een fietser is een ramp voor de economie van een land: hij koopt geen auto’s en sluit ook geen lening af om de auto te kunnen kopen. Hij betaalt ook geen autoverzekering. Hij is geen geld kwijt aan brandstof en investeert ook niet in het onderhoud van de auto en hij wordt niet geconfronteerd met noodzakelijke reparaties. Hij hoeft niet te betalen voor parkeren en veroorzaakt geen kostbare ongelukken.’

Voor de fietser zijn ook niet meerdere rijstroken op snelwegen nodig. De fie..

