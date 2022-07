Mijlpaal: serie Stranger Things meer dan een miljard uur bekeken op Netflix

Het vierde en meest recente seizoen van de hitserie Stranger Things is in totaal meer dan een miljard uur bekeken. Hiermee is de serie de eerste Engelstalige show op Netflix ooit die deze mijlpaal haalt. De serie is zo populair dat de servers van Netflix tijdelijk overbelast raakten toen Stranger Things-fans vrijdag massaal de nieuwste afleveringen probeerden te kijken.

De Netflixserie Stranger Things speelt zich af in het kleine fictieve stadje Hawkins in de jaren tachtig en volgt een groepje kinderen die het opnemen tegen monsters afkomstig uit een onzichtbare dimensie. Het eerste seizoen van de Stephen King-achtige serie verscheen in 2016 en werd vrijwel direct een grote hit voor het streamingplatform. Drie jaar na het verschijnen van het derde seizoen in 2019, is de serie nog altijd razend populair.

Bij elkaar opgeteld is het vierde seizoen in de eerste 28 dagen na de lancering nu ruim 1.15 miljard uur afgespeeld. Daarmee haalt het seizoen de op één na meeste kijkuren achter de Zuid-Koreaanse serie Squid Game die 1.65 miljard uur. Ter vergelijking: de Netflixserie die op de derde plaat..

