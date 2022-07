1 + 1 gratis? Vergeet het maar ...

Een nieuwe fles shampoo kopen als de oude bijna op is? Niet nodig voor een groot deel van de Nederlanders, die hun slag al geslagen hebben bij de overbekende 1 + 1 gratis-acties van de grote drogisterijketens. Want als je 50 procent kunt besparen, zet je gewoon je badkamerkastjes vol, toch? Maar hoe kunnen de winkels zo veel producten uit hun assortiment gratis weggeven? Met die vraag doet consumentenprogramma Keuringsdienst van waarde een belrondje langs de drogisterijen. ‘Dat zijn afspraken die met de leveranciers gemaakt worden’, luidt een van de antwoorden. ‘Het is eigenlijk normaal dat we die aanbiedingen hebben. Dat zie je bij heel veel winkels.’